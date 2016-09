Ferreira insulta a Quispe por denuncia

Ed. Impresa CALIFICÓ AL DIPUTADO DE UD DE “PROXENETA”, “LLUNKU”, “INFELIZ”, “COBARDE” Y “MENTIROSO”

Por Redacción Central - La Prensa - 14/09/2016

El diputado de UD, Rafael Quispe. - Archivo La Prensa

La Paz |

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, no ahorró el uso de adjetivos en contra del diputado opositor Rafael Quispe (UD), quien denunció que la libreta de Servicio Militar de la autoridad tenía el mismo número del documento de otro ciudadano, y afirmó que el papel que acredita su paso por instancias militares y la de la otra persona “son legales”, por lo tanto, conminó al asambleísta a presentar la denuncia ante la Fiscalía para aclarar la situación.

En conferencia de prensa, el titular de Defensa recordó que en 2008 se habría planteado una situación similar para inhabilitarlo en una candidatura, pero que fue resuelta en las instancias jurisdiccionales respectivas, para lo que exhibió diferentes informes y de esta manera descalificar la acusación del legislador opositor.

Ferreira calificó al diputado Quispe de “proxeneta”, “llunku”, “infeliz”, “cobarde”, “mentiroso” a tiempo de exigirle probar que la libreta que ostenta es falsa y que además no es omiso, pero que en todo caso planteará una querella por los presuntos delitos de “infamia, calumnia, entre otros”.

“No fui omiso porque me presenté, no fui desertor, hice un trámite de exención por motivos de salud”.

“A este llunku, vendido a la embajada de Estados Unidos, le invito, a ese cobarde, a que me denuncie, yo quiero presentarme ante el fiscal, me voy a presentar ante el fiscal; pero si no lo hace, aunque lo haga, yo lo voy a demandar por denuncia falsa, por infamia, calumnia y por discriminación”, señaló.

Explicó que la legalidad de ambos documentos, de Ferreira y el ciudadano Alberto Guzmán Forenza, se comprobó, pese a estar signadas con el mismo número (011871), porque la suya es de exención premilitar y la otra es de redención.

En tanto, en horas de la tarde de ayer, el diputado Rafael Quispe oficializó la denuncia en contra del Ministro de Defensa al sostener que será el Ministerio Público el que investigue y esclarezca el tema y que no responderá a las sindicaciones realizadas por Ferreira en su contra pero que en todo caso “no tiene miedo a las acciones que pueda tomar” porque ahí están las libretas militares.