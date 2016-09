Quintana llama “bufones a sueldo” a periodistas

Ed. Impresa DIJO QUE SIRVEN A EEUU PARA DAÑAR EL LIDERAZGO DE EVO MORALES

Por Agencia de Noticias Fides ANF - Agencia - 11/09/2016

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. - Agencia Bolivia de información ABI Agencia

La Paz |

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, arremetió contra algunos medios de comunicación y periodistas a quienes llamó “bufones a sueldo” que vivieron a costilla del imperio norteamericano y que buscan dañar el liderazgo del presidente Evo Morales para “cobrar un plato de lentejas” de la Embajada de Estados Unidos.

Hizo estas afirmaciones en un conversatorio sobre el libro Bolivia Leaks, en el auditorio de radio San Gabriel en la ciudad de El Alto, donde aseguró que se viene una lucha muchísimo mayor y desafíos más complicados, porque el imperio norteamericano seguirá conspirando contra la administración de Morales apoyado en la derecha y en algunos medios de comunicación.

“Los periodistas proimperiales han vivido a costillas de la platita del imperio. El pueblo boliviano vive gracias a su trabajo digno y sacrificado. No le debemos nada al imperio y como no le debemos nada no nos vamos a someter, como estos bufones a sueldo que los tenemos en algunos medios de comunicación y que tratan de dañar la credibilidad y el liderazgo del presidente Evo Morales”, dijo Quintana.

Al finalizar su intervención en el conversatorio dijo que el Gobierno no se dejará intimidar por el “cártel de la mentira que todos los días le miente al pueblo boliviano para cobrar su plato de lentejas en la Embajada de Estados Unidos”.

El ministro de la Presidencia fue el primero en calificar a algunos medios de comunicación y periodistas con el rótulo del “cártel de la mentira”, donde ubicó a la Agencia de Noticias Fides (ANF), El Deber y Página Siete y a los periodistas: Andrés Gómez, Amalia Pando, Raúl Peñaranda y al presentador de televisión, Carlos Valverde.

La acusación es producto de las críticas al Gobierno al tratamiento informativo sobre el escándalo de la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata, exejecutiva de la compañía china CAMC una empresa que tiene millonarios contratos con el Estado. Actualmente detenida en la cárcel acusada por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, trata de personas, entre otros.

Asimismo, Quintana dijo que Bolivia enfrenta los últimos 10 años de una “guerra económica y política” de Estados Unidos y acusó a la embajada norteamericana de ser “una maquinaria de guerra”, a través de cuatro brazos operativos como fueron: USAID, la CIA, la DEA y las fundaciones NED e IRI.