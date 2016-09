Oposición ve con escepticismo que Evo deje la Presidencia en 2020

Ed. Impresa RECUERDAN QUE MORALES YA HIZO MUCHAS PROMESAS DE ESTE TIPO

Por Agencia de noticias EFE - Agencia - 4/09/2016

Evo Morales, el viernes en Pando. - Agencia Bolivia de información ABI Agencia

La Paz |

Representantes de la oposición recibieron ayer con escepticismo las declaraciones del presidente Evo Morales en las que aseguró estar “preparado” para dejar el cargo cuando concluya su tercer mandato en 2020.

El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) señaló que “es saludable” que Morales reconozca que va a respetar la “voluntad del pueblo boliviano” expresada en el referendo del pasado 21 de febrero, en el que se rechazó mayoritariamente una reforma constitucional para permitirle volver a ser candidato en 2019.

“Ojalá que junto a esta declaración saludable, que debería ser normal aunque, en este caso, hay que reconocer que es peculiar y por eso es noticiosa, (el Presidente) se dedique a lo que el país quiere”, sostuvo Quiroga.

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, escribió en Twitter: “Si Evo está preparado para irse, ¿por qué se hace proclamar en cada concentración?”.

En la misma red social, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas mencionó que “no sería la primera ni la última vez” que Evo Morales “dice y promete una cosa y, poco tiempo después, hace lo contrario”.

Los políticos se expresaron de esta forma después de que el mandatario afirmara el viernes pasado que dejará la Presidencia en 2020, cuando concluya su tercer mandato. “No estoy en campaña, por supuesto. Ustedes me han dicho ‘váyase’, me voy a ir en enero de 2020, estamos preparados para eso, pero cada autoridad que pasa deja siempre planificado (algo), antes no había ninguna planificación”, dijo en un acto en Pando.

La semana pasada, los campesinos y cocaleros de Chapare, proclamaron a Morales como su candidato en los comicios de 2019, pese a que la mayoría de los bolivianos vetó la posibilidad en el referendo de febrero pasado.

Para Quiroga, el escepticismo ante las palabras de Morales resulta “lógico”. Recordó que en 2008, el gobernante anunció públicamente que renunciaba a una nueva reelección para hacer posible un acuerdo político para la aprobación de la nueva Constitución, pero después “hizo una interpretación abominable de la Constitución y se consiguió el tercer mandato”.