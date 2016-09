CAF compromete crédito de $us 70 MM para el agro

Ed. Impresa EQUIPOS TRABAJAN DETALLES | Aún no se conoce cuándo se hará el desembolso. El boliviano Enrique García, presidente de CAF, dijo que considera que Bolivia no está en crisis

Por . Agencias - Agencia - 22/09/2016

El presidente Evo Morales reunido con el presidente de CAF, Enrique García (izq.), en Nueva York, ayer. - Agencia Bolivia de información ABI Agencia

El presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) Enrique García, aseguró ayer que ese organismo otorgará un crédito de 70 millones de dólares a Bolivia para el sector agrícola. En contacto con Patria Nueva, tras reunirse con el presidente Evo Morales, explicó que un equipo técnico trabaja en una operación para que apruebe “rápidamente” el préstamo.

Morales y García se reunieron en ocasión de la Asamblea de la ONU, en Nueva York.

El martes, antes de su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Morales adelantó que su objetivo era conseguir 100 millones de dólares de préstamo que irían principalmente destinados al sector agrícola cruceño, que está entre los más afectados por la sequía que azota al país.

Al ser consultado sobre la situación económica en el país, García, el boliviano que preside CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, aseguró ayer que Bolivia no está en crisis y que tiene posibilidades de mejorar la diversificación de su economía por el colchón económico con el que cuenta.

“Bolivia es uno de los países que ha resistido mejor” la recesión económica que se registra a nivel mundial, declaró a la estatal radio Patria Nueva.

“No, yo he vivido crisis y esto no es crisis, es decir, (la situación del país) no es lo mismo que era hace un año y dos años, pero cuando uno tiene 14 o 15 mil millones de reserva, bueno evidentemente no está en crisis”, afirmó.

Debido a la estabilidad económica, García aseguró también que Bolivia se encuentra entre los países que puede mejorar la diversificación de su economía, no sólo con inversión pública sino también privada.

“Evidentemente, si uno no toma medidas para reactivar la economía en diversos sectores, entonces hay problemas y Bolivia no está en crisis”, indicó.

Según datos oficiales, Bolivia no está en crisis económica, pese al contexto internacional, porque tiene un “colchón” de 14.474 millones de dólares.

“Yo diría que es un buen momento para mirar hacia adelante con una agenda renovada que compatibilice no sólo los temas de estabilidad, sino de un crecimiento económico que pueda mantenerse a niveles iguales o superiores a los actuales”, manifestó García.

A la fecha, Bolivia encabeza la tasa de crecimiento económico en la región y en 2015 terminó como segundo en crecimiento en Latinoamérica.

Morales también tenía previsto reunirse con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero hasta el cierre de esta edición no se conocía si se realizó la reunión ni cuál fue el resultado.

El BID, el Banco Mundial (BM) y CAF son los principales acreedores de Bolivia con 83,7 por ciento del total de la deuda externa, que llegaba a 6.646,6 millones de dólares hasta junio pasado, según el Banco Central de Bolivia (BCB).