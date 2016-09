Hay semilla pero la sequía impide inicio de siembra

Ed. Impresa

Por Tiempos Los - La Prensa - 21/09/2016

Cultivos de maíz afectados por la sequía en Arbieto. Foto: Daniel James - , Periodista Invitado

Elizabeth Leyva Candia

La época de la siembra comenzó en Cochabamba en agosto, pero a la fecha los productores no pueden sembrar a pesar de contar con semillas dotadas por la Gobernación, debido a que no hay agua por la sequía que azota a varias regiones del país, informó ayer el ejecutivo de la Fsutcc, Jhonny Pardo. El dirigente señaló que si la situación persiste, el 100 por ciento de la siembra de este año está en riesgo y los efectos se verán en 2017.

El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Jhonny Pardo, dijo que debido a la sequía los productores aún no pueden preparar la tierra para la siembra porque no hay con qué regarla.

Con preocupación dijo: “Si no hay agua, si la tierra no está húmeda, los productores no están sembrando, se está quedando así la tierra. Bueno, hay en algunas partes que ha llovido, ha granizado, en esos sectores yo creo que están empezando a arar el terreno para sembrar”.

Asimismo, aseguró que el hecho de no haber empezado hasta la fecha con la siembra ya implica una disminución significativa en la producción. Un ejemplo claro, dijo, es la escasa cantidad de papa que fue cosechada y el elevado precio con el que se la comercializa en los centros de abasto.

Indicó que el caso de La Maica, en el municipio del Cercado, es una muestra clara de la sequía, debido a que, hasta el momento, no se pudo sembrar maíz y eso significaría el 100 por ciento de pérdida de este producto si en los próximos días no llueve.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Pedro Padilla, señaló que los productores recibieron alrededor de 110 toneladas de semillas de maíz, papa, trigo y otros, además de fertilizantes, entregados a 35 municipios para comenzar la época de siembra.

Sin embargo, Pardo hizo notar que, si bien la Gobernación les entregó semillas hace algunos meses, deben esperar las lluvias para preparar la tierra, pues, a pesar del apoyo de las autoridades, todo depende de la naturaleza.

La Gobernación ya tomó algunas medidas para mitigar la sequía, como la perforación de pozos en algunos municipios, pero, que a pesar de este trabajo, no se garantiza que se pueda encontrar agua. “Esperamos que tengamos suerte, porque a veces en vano es la perforación porque no encuentran agua”, dijo Pardo.

El dirigente aclaró que hay algunos municipios que comenzaron con la siembra de papa, oca y haba, entre otros. Es el caso de Tiraque, Morochata y Colomi, pero se debe a que cuentan con cordilleras y nevadas, por lo que la sequía no les afectó en gran medida. En otras zonas hubo lluvias, aunque escasas, o en su defecto cae granizo, como pasó hace algunos días en Vila Vila y Alalay, lo que favorecerá a la siembra.

La situación es muy preocupante, aseguró Pardo, porque no sólo está en riesgo la seguridad alimentaria, sino también el forraje para la ganadería. Dijo también que, a comparación de 2015, este año la sequía fue más fuerte y los efectos recién serán visibles en 2017.

Padilla ratificó que, hasta la fecha, se reportaron al menos 33.334 hectáreas de cultivos afectados por la sequía en Cochabamba y recordó que las regiones más afectadas son el valle alto, el valle bajo y el cono sur.

FSUTCC EVALUARÁ LA SITUACIÓN EN UN AMPLIADO

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc) se reunirá el 1 de octubre en un ampliado productivo, informó su ejecutivo, Jhonny Pardo. El objetivo es analizar varios temas, entre ellos las afectaciones por la sequía en los 47 municipios, las estrategias para afrontarla, opciones de mercados y cómo mejorar la producción en el departamento.

Pardo aseguró que este ampliado podrá arrojar bastantes datos para conocer cómo está la producción en el departamento y qué acciones se podrían asumir frente a las afectaciones a causa de la sequía.