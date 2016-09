Arce anuncia 13% menos en transferencias para 2017

Ed. Impresa DEBIDO A CRISIS DEL CRUDO | El Ministro del Economía deslindó cualquier responsabilidad del Gobierno central en la crisis que enfrentan las entidades autónomas y dijo que no tomaron previsiones

Por Wilson Aguilar - La Prensa - 16/09/2016

Tranferencia del TGE y regalías, 2005-2017 (e) Gobernaciones, Municipios y universidades. Ilustración: Wilson Cahuaya - , Periodista Invitado

Por tercer año consecutivo, en 2017 habrá un recorte a las transferencias y regalías del Tesoro General del Estado (TGE) a los Gobiernos subnacionales y a las universidades y será del 13 por ciento menos que en 2016, anunció ayer, en La Paz, el ministro de Economía, Luis Arce.

Los traspasos estimados por el Gobierno para el techo presupuestario de 2017 alcanzan 17.930 millones de bolivianos, menor a los 20.509 millones de bolivianos previstos para 2016, es decir, menos 2.597 millones.

Según datos oficiales, el pico más alto de transferencias en el último decenio fue en 2014, con 29.225 millones de bolivianos, de ahí en adelante los traspasos del Gobierno central a los Gobiernos subnacionales y universidades bajaron a 25.275 millones de bolivianos en 2015 y a 20.509 millones de bolivianos en 2016.

Arce explicó que esta situación no es de responsabilidad del Ejecutivo, sino que se debe a la caída del precio internacional del petróleo, por lo que negó confiscación de recursos, como plantearon algunas autoridades subnacionales.

Por lo tanto, se puede determinar que en 2015, los Gobiernos subnacionales y universidades dejaron de percibir 15 por ciento menos en relación a 2014; para 2016 recibieron entre 19 y 20 por ciento menos.

Saldos en caja y bancos

Si bien algunas gobernaciones, municipios y universidades aún tienen saldos en cuentas, están disminuyendo desde finales de 2014, por lo que en el corto plazo la caída de las transferencias afectará de manera significativa su disponibilidad de recursos.

El pico más alto del monto acumulado por las entidades autónomas en caja y bancos se da en 2013, que alcanza a 17.295 millones de bolivianos. En 2014, baja a 14.148 millones de bolivianos, en 2015 a 11.406 millones de bolivianos y para este año se prevé de 11.429 millones de bolivianos.

Según Arce, las entidades subnacionales no deberían reclamar al Gobierno porque tienen recursos económicos acumulados.

Sostuvo que el saldo de caja y bancos de los Gobiernos subnacionales y universidades mantuvo un orden ascendente pues el año 2015 la cifra cerró en 11.426 millones de bolivianos y a la fecha tienen 11.429 millones, lo que significa un incremento del 0,2 por ciento.

“Malos administradores”

Ante esta perspectiva económica de los Gobiernos subnacionales, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, deslindó cualquier responsabilidad del Gobierno central en la crisis que enfrentan las entidades autónomas.

Dijo que las autoridades de esas instancias conocían desde 2014 la caída de los ingresos por concepto de transferencias y regalías debido a la caída del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales.

“Han tenido dos años para hacer una estrategia de diversificación de ingresos para combatir (la crisis). ¿Qué han hecho? Nada, lo que hacen es culpar al Gobierno nacional como si nosotros manejáramos el precio internacional del petróleo y, por lo tanto, no hay ninguna confiscación. Cuando cae el precio del petróleo, caen los ingresos por regalías, caen los ingresos por IDH, esto no es ninguna confiscación de recursos. Entonces, lo único que se está haciendo en este momento es justificar su total inoperancia de no haber diversificado sus ingresos”, manifestó.

Subrayó que las gobernaciones y municipios podían diversificar sus ingresos con todo lo que recibieron en los años de bonanza, como abrir empresas públicas, que está permitido por ley; pero no lo hicieron y ahora señalan que el país está en crisis, algo que negó y, por el contrario, dijo que continúa creciendo.