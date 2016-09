Tras apertura del tramo I, alistan la vía al Tipnis

Ed. Impresa

Por Tiempos Los - La Prensa - 12/09/2016

La caravana dirigida por el presidente Evo Morales en el camino Villa Tunari - Isinuta de 47,3 kilómetros que son parte del tramo I de la carretera al Beni por el Tipnis, ayer. Foto: Hernán Andia - , Periodista Invitado

Chapare | Enid López Camacho

Ayer el presidente Evo Morales inauguró la carretera Villa Tunari–Isinuta (47,3 km), equivalente al tramo I de la carretera diseñada para atravesar el centro del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Las autoridades también firmaron contratos para la construcción de tres puentes que forman el tramo II.

Con la conclusión del tramo I avanza la construcción de carretera por el Tipnis, que fue rechazada por ambientalistas y pueblos indígenas que frenaron el proyecto con una marcha en 2012. Sin embargo, la vía avanza por sus dos extremos, desde Beni y Cochabamba.

Según Hilario Roca, presidente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), afín al Gobierno, 58 comunidades de 60 que forman la subcentral Sécure y el Tipnis están de acuerdo con una consulta para suspender la Ley 180 de intangibilidad.

Según la presidenta de la ABC, Noemí Villegas, los trabajos del tramo II son de reposición y no afectan a la Ley de Intangibilidad que protege al Tipnis.

El tramo I de la carretera que unirá a Cochabamba con el Beni, se extiende desde Villa Tunari hasta Isinuta a lo largo de 47,3 kilómetros y fue dividida en dos partes para su construcción.

El primer tramo Villa Tunari – Santa Rosa estaba a cargo de la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI), mientras que el tramo Santa Rosa–Isinuta fue construido por la Empresa Boliviana de Construcción (EBC).

El acto de entrega de la obra inició con una caravana que partió de la región de El Castillo dirigida por el presidente Evo Morales y otras autoridades gubernamentales del área. A lo largo de la carretera, cientos de pobladores se concentraron para recibir al primer mandatario.

El acto central se desarrolló en la población de Isinuta, considerada como la puerta de acceso al Tipnis. En el lugar se concentraron cientos de comunarios de las centrales cocaleras aledañas.

Durante su intervención, el presidente Morales anunció la construcción de tres puentes entre las poblaciones de Isinuta y San Pablo. El primero es el puente Isiboro que tiene una exención de 250 metros y una inversión de 4,9 millones de dólares. El segundo es el puente Sazama de 150 metros de longitud y 2,7 millones de dólares de inversión. El tercer puente es Ibuelo de 120 metros de largo y 2.3 millones de dólares de inversión.

Los dos primeros serán ejecutados por AMVI, mientras que el tercero está a cargo de la empresa Sergut. El plazo para su ejecución es de un año.

“Vamos a construir todos los pequeños puentes y alcantarillas hacia San Antonio. Estos son puentes grandes bajo contrato con las empresas, nosotros vamos a ejecutar como Estado, vamos a construir todos los puentes”, indicó Morales.

San Antonio es una población a 30 kilómetros de Isinuta, al interior del Tipnis. Según Roca, la Ley 180 de Intangibilidad evita cualquier tipo de actividad a partir de la población de Isiboro, comunidad ubicada a kilómetros más adentro de San Antonio.

Consultado por la ejecución del tramo II de la carretera, Roca afirmó: “Yo creo que con esta firma hemos decidido que se vaya avanzando con los puentes, tres puentes que son principales y en realidad tenemos 10 puentes, entre cajones y grandes; creo que éste es un paso para nosotros”.

Por su parte, la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Noemí Villegas, señaló que se trata de una reposición de obras que ya existían en el lugar.

El Ministro de Obras Públicas no quiso brindar declaraciones a este medio cuando fue consultado si la construcción de los tres puentes iba en contra de la Ley 180 de intangibilidad.

Tras el rechazo de los pueblos indígenas, en 2011, el Gobierno paralizó el proyecto de la carretera, pero los tramos mencionados (I y III), igual se comenzaron a trabajar entre 2012 y 2013.

El tramo III, de San Ignacio de Moxos a Santo Domingo, también dividido en dos partes, en la primera tenía un avance de un poco más de 15 por ciento, según informó el secretario de Desarrollo Vial y Obras Públicas de la Gobernación de Beni, Mario Broening el 2015. Pero Villegas indicó que en el Tramo III sólo se realizan obras de emergencia y de terraplenado. Negó su construcción como carretera.

EVALÚAN PROCESO DE CONSULTA

El presidente del Conisur, Hilario Roca, informó ayer que 58 comunidades de más de 60 que forman parte del Conisur, la subcentral Sécure y algunas de la subcentral Tipnis están de acuerdo con llevar a cabo el proceso de consulta para suspender la Ley 180 de intangibilidad aprobada en 2013.

“Se está trabajando con las comunidades en las que se ha decidido la consulta y cada 15 (del mes) nos reunimos para ver. Eso está a cargo de nuestros hermanos asambleístas nacionales”, explicó.

Añadió que la mayoría de los pueblos de la región exigen la anulación de la Ley 180 de Intangibilidad. “Sin embargo, primero se tiene que analizar cuál es la parte delicada, cuál es lo que afecta, cuál no; pero la mayoría ha dicho anulación”, dijo.

OPINIONES

Leonarda Áviles, comunaria de Isinuta

“En tiempo de lluvia el agua nos lleva”

Nosotros necesitamos más que todo los puentes, cada año en tiempo de lluvia el agua nos lleva con más nuestras movilidades, ahí las wawas se mueren, se ahogan. Cuánto no quisiéramos que construyan en este año mismo. Estoy de acuerdo con que se construya la carretera, por lo menos este año que el Presidente se acuerde de nosotros. Todo producimos para consumo nomás, como no hay puentes no sacamos nada, todo se echa a perder nomás.

Felisa Maita, dirigente de la Central Tacopaya

“Donde vivo hay muchos pantanos”

Ahora está mejor, más tranquilo estamos con la carretera. El lugar donde vivo hay muchos pantanos, las aguas afectan a los chacos, a los naranjales, los platanales se lleva. De acá de la carretera se baja el agua, pero con el tiempo va a ver abajo también más camino, necesitamos abajo otro camino, este camino más al otro lado va, pero nosotros necesitamos camino más abajo (por Tacopaya). Hay un río, La Boca se llama, ahí necesitamos carretera también.

Severo Cabrera, dirigente de Transporte Libre 26 de Agosto

“El camino nos va a favorecer en todo”

Nosotros estamos contentos, no pensábamos ver el camino carretero, pero aunque eso falta todavía hasta donde ha mencionado el presidente (hasta Beni). El camino nos va a favorecer en todo, para sacar productos, viajar, para todo. A algunas (viviendas) se ha afectado, pero eso se arregló internamente. Nosotros mismos como organizaciones vemos y tenemos que arreglarlo, el camino es desarrollo para todos los pobladores.