Evo ataca consumo de Viva, Tigo y Coca Cola

Ed. Impresa ENTREGA DE PLANTA DE CÍTRICOS

Por Redacción Central - La Prensa - 11/09/2016

Planta de cítricos en Valle de Sacta, en el trópico de Cochabamba. Foto: José Rocha - , Periodista Invitado

Durante la inauguración de una planta procesadora de cítricos en Valle Sacta del Chapare de Cochabamba, el presidente Evo Morales volvió a atacar al consumo de la Coca Cola y la telefónica Viva, porque no significan ingresos directos al Estado sino a la empresa privada, además que anunció que en poco tiempo el trópico no comprará soya cruceña para procesar alimento balanceado, reportó la agencia Erbol.

“Todos me dicen que he rejuvenecido. Hace cinco años que no tomo gaseosa, menos Coca Cola. Hay lindas propagandas, Coca Cola hace mucho daño a la salud, especialmente cuando se exagera, teniendo (en Bolivia para consumir) jugo de nuestra naranja”, manifestó a tiempo de instar a consumir la producción nacional.

Morales señaló que es como utilizar los servicios de Entel. “Hay los privados llamado Viva, Tigo; está respetado por Constitución. Cuando usamos a empresas de telecomunicación privadas, las ganancias, las utilidades son para el empresario, para el extranjero. Si nosotros utilizamos Entel, las utilidades son para todo el pueblo boliviano porque de ahí sale el bono Juancito Pinto”, dijo.

Aseguró que la mejor forma de garantizar el crecimiento económico es ampliando el mercado interno y dijo que por ello pidió a la Policía y Fuerzas Armadas, a que en vez de entregar harina importada de Argentina, distribuya leche procesada a sus integrantes.

Dijo que la planta de Valle Sacta tiene una capacidad de procesamiento de 10 toneladas/hora de cítricos, además tratará los residuos sólidos para producir alimento balanceado.

Anunció que en Chimoré habrá una industria de pescado y alimento balanceado. “En vez de comprar alimento balanceado, que ahora compran de Santa Cruz, aquí en Chapare vamos a producir”, afirmó.