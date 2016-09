Piden maíz y agua para dotar carne

Ed. Impresa

6/09/2016

Josué Hinojosa y Sandra Arias

La producción de carne de pollo y de res estará garantizada sólo con la importación de maíz y la provisión de agua a las zonas ganaderas afectadas por la sequía, según representantes avícolas y ganaderos de Santa Cruz y Cochabamba. Aunque ya llegaron mil toneladas de maíz importado para los avícolas cruceños, el precio sigue alto y falta abastecer a Cochabamba. Aún no llegan las cisternas de agua prometidas por el Gobierno central.

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, recordó que la semana pasada llegaron para Santa Cruz 1.000 toneladas (T) de maíz proveniente de Argentina, para evitar el futuro desabastecimiento de pollo. Mientras que el asesor general de la Asociación de Avicultores (ADA) de Cochabamba, Fernando Quiroga, dijo que en esta ciudad el stock de cada granja abastece para unos tres meses y, hasta la fecha, se abría consumido la mitad, por tanto, si entre septiembre y octubre no se abastece de maíz, no se podrán repoblar las granjas. Añadió que también les queda la incertidumbre de lo que ocurrirá entre este mes y mayo de 2017, pues según los datos de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) la siembra de verano no está garantizada por la falta de insumos agrícolas y la deudas del sector.

Quiroga señaló que el precio del maíz, además de la escasez, es el principal problema para los avicultores, quienes, en algunos casos, pagaron hasta más de 104 bolivianos por quintal (q), debido a la crisis agrícola en Santa Cruz a causa de la sequía que dañó la siembra de invierno.

El pasado fin de semana, dijo, el precio bajó a 98 bolivianos el quintal para los productores locales y, para Santa Cruz, el precio está entre 90 y 94 bolivianos el quintal. Alandia corrigió y dijo que está a 88 bolivianos pero, en cierta manera, ocasiona el elevado precio que pagan los productores de Cochabamba, quienes deben pagar el costo transporte.

“La crisis se mantiene por el alto precio del maíz”, afirmó Quiroga y, ante esa situación, puso en duda si se está aplicando el Decreto Supremo 2860 que autoriza la importación de maíz con arancel cero y libre de Impuestos al Valor Agregado (IVA) hasta fin de año.

Al respecto, Alandia dijo que sí se tomó en cuenta el cero por ciento de gravamen arancelario, pero que esto no beneficia mucho porque la importación se hace desde Argentina, país que forma parte del Mercado Común del Sur (Mercosur) y del que se importaría con arancel cero aunque no se hubiera promulgado el decreto.

Alandia destacó la flexibilización de algunos requisitos que establece el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), como el hecho de poder traer maíz a granel, algo que antes no se permitía.

También aclaró que el sector avícola cochabambino prefirió esperar la importación de maíz que hará el Gobierno a través de Insumos Bolivia, empresa que hasta el momento no agilizó el trámite. “Mientras el Gobierno no importe, ellos no pueden garantizar la producción”, añadió.

Quiroga cuestionó que el Gobierno se haya rehusado a trabajar con los productores en la importación.

Según Alandia, el sector avícola nacional requiere anualmente 900.000 T de maíz, por lo que necesitaría, en los próximos seis meses, cuando se cosecha la próxima campaña de verano, al menos 450.000 T. Sin embargo, a ese monto hay que restarle la producción del sur del país, que se aproxima a unas 150.000 T de grano.

Por su parte, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, informó que la falta de agua en municipios del chaco cruceño como Cuevo, Gutiérrez, y Boyuibe hace que se mantenga la preocupación en el sector y que hasta el momento las asociaciones de productores no han recibido las cisternas con agua que prometió el Gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa.

Aunque por ahora el abastecimiento de carne está garantizado, el sector ganadero registra pérdidas superiores a los 124 millones de dólares por decesos, abortos y reducción de peso en el ganado vacuno.

Consultado sobre el tema, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, dijo que la escasez de agua está en las propiedades ganaderas, ya que en los municipios existe. “Necesitamos que el Gobierno nos ayude con cisternas, con el Ejército para llevar agua a estas propiedades donde se están muriendo (los animales) por falta de agua”, señaló.

Santa Cruz también espera la perforación de pozos, pero demorará al menos ocho meses.

SIN INCIDENCIA EN IPC

La Paz | ANF

La sequía en el país afectó a los productores agropecuarios, mientras el consumidor no sintió una variación importante en los precios de los alimentos, informó Luis Pereira, director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El precio al consumidor final fue normal porque otras regiones lograron abastecer el mercado, señaló.