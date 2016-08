Lecheros rechazan venta de su producto a menor precio

Ed. Impresa

Por La Prensa y Agencias - Agencia - 31/08/2016

Jhasmany Medrano, presidente de la Confederación Boliviana de Productores de Leche, en La Paz, ayer. - . APG Agencia

Los productores lecheros del país rechazaron ayer el planteamiento de PIL Andina SA, que reduce el precio de compra del litro de leche cruda de 2,90 a 2,40 bolivianos, informó ayer el presidente de la recién conformada Confederación Boliviana de Lecheros (Comboproble), Jhasmany Medrano.

En el último convenio entre los productores de leche y la industria, firmado hace pocos meses, deja en 3,70 bolivianos el litro entregado dentro de los cupos establecidos por PIL y en 3,40 bolivianos para la leche excedente. La industria láctea sólo recibe leche de lunes a sábado debido al problema de sobrealmacenamiento del producto.

Los nuevos precios planteados por la industria son diferenciados. Para los productores lecheros de La Paz el precio es de 3,10 bolivianos para los accionistas y de 2,90 para los no accionistas, según informó el presidente de los productores lecheros de La Paz, Edwin Cornejo, en contacto telefónico con este medio.

Medrano afirmó que se agotaron las instancias administrativas ante el Ministerio de Desarrollo Rural y de Desarrollo Productivo sin tener respuesta ni soluciones a sus problemas.

Sostuvo —citado en ABI— que solicitaron al Gobierno suspender por un año la importación de leche en polvo para favorecer a la industria nacional y resolver el problema de la sobreoferta.

“Pedimos que el Gobierno garantice que la leche que se consuma sea la nacional y que durante un año se deje de importar leche en polvo”, dijo en conferencia de prensa, en La Paz.

Medrano explicó que los bajos precios internacionales de la leche en polvo amenazan al sector en el país. También solicitó al Gobierno una mayor regulación de la empresa PIL Andina con respecto al manejo de los precios y volúmenes.

Exigió que el Gobierno encuentre una solución porque debido a los cupos definidos por PIL Andina, hace cinco meses, los productores no pueden cubrir sus deudas bancarias, varios se están deshaciendo de sus hatos y el problema se agrava por la sequía.

Mediante un documento institucional, PIL Andina SA explica que a pesar de la política de acopio vigente, que fija cupos, se presentó una caída de consumo de leche en polvo y leche fluida nacional de hasta un 20 por ciento, “situación que nuevamente pone en riesgo a la industria”.

Indica que el excedente acopiado durante los últimos 15 meses generó a PIL “importantes pérdidas” y un sobreestocamiento de leche en polvo que supera las 12 mil toneladas, con alto riesgo de vencimiento de producto.

El sector lechero, que posesionó ayer a la directiva de su Confederación, tenía previsto reunirse ayer con el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Martín Bazurco, pero el encuentro fue suspendido hasta mañana para que esté presente un representante de PIL.

ANALIZARÁN OBJETIVO DE CONFEDERACIÓN

La Paz |

El director general de Pro Bolivia, del Ministerio de Desarrollo Productivo, Javier Escalante, dijo ayer que se analizará la “intención política” de los productores lecheros tras la formación de una nueva Confederación Boliviana de Productores de Leche (Comboprole).

“Primero esperaremos que terminen las reuniones con los accionistas de la empresa veremos cuáles son las intencionalidades políticas de muchos dirigentes, porque no sé, la aparición de esta nueva institución organización no sabemos”, explicó.

Dijo que llama la atención la formación de una confederación del sector porque se desconoce la elección de dirigentes y los estatutos de esa nueva organización.

“Nos llama la atención que empieza la vida con la nueva posición de la nueva directiva y no sabemos quiénes participan, por qué participan, cuáles son los estatutos, que es no lo conocemos esto, ellos sabrán por qué han elegido esto y me imagino que necesitan esa ahora tener protagonismo con esta institución”, cuestionó.

Los lecheros se declararon en emergencia y anuncian movilizaciones si el Gobierno no les da una respuesta favorable ante el anuncio de la reducción de precio por parte de PIL.