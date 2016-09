Siles: Clave para pacto fiscal es mejor gestión pública subnacional

Ed. Impresa entrevista | El ministro de Autonomías, Hugo Siles, explica que el pacto fiscal va más allá de repartir recursos y debe servir para construir nuevas opciones, mejorar o incrementar los recursos de los gobiernos subnacionales con propuestas innovadoras

Por Wilson Aguilar - La Prensa - 11/09/2016

Para el primer semestre de 2017, el país debe contar con el acuerdo final del pacto fiscal, como se acordó en la reciente sesión del Consejo Nacional Autonómico y para eso se deben superar las cinco etapas metodológicas fijadas para el desarrollo del proceso. Si bien todas son importantes para arribar al resultado final, uno de los aspectos más determinantes será identificar nuevas fuentes de ingresos fiscales que financien de manera sostenible los compromisos, actividades y tareas de los gobiernos subnacionales.

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, señala que las entidades autónomas tienen dos fuentes de ingresos: las transferencias, regalías y los ingresos propios. Bajo esa perspectiva, la distribución de recursos debe realizarse viendo el perfil de cada uno de los actores, su desempeño y sus políticas públicas para generar más ingresos. Además, afirma, se buscará un acuerdo en que todas las regiones ganen.

A la reunión del Consejo Nacional Autonómico, la mayoría de las administraciones subnacionales llegaron con diferentes planteamientos en lo que se refiere a la distribución de los recursos económicos, aunque según el cronograma ésa será la última etapa del proceso. Adelantándonos, ¿el Gobierno ha pensado en cómo desarrollar este proceso?

HUGO SILES (HS): Nadie debe salir perdiendo, no debe ser el esquema de la “Teoría de los juegos”: lo que uno gana el otro pierde. Todos tenemos que ganar, ése es el objetivo. ¿Que hay necesidad de más recursos en los gobiernos subnacionales? Hay, lo reconocemos. Que es también imperativo extender la posibilidad de recaudar y captar nuevos recursos (lo es), pero también es importante la dimensión productiva.

¿Cómo se pretende mejorar los ingresos de las entidades territoriales autónomas? ¿Se considera crear nuevas formas impositivas?

HS: Se tiene que ver una dimensión nueva en la creación de nuevas fuentes de recursos, este debate va a estar muy enriquecido entre lo que se puede hacer en la gestión pública subnacional y lo que se puede hacer en el nivel central, se puede dar, coordinar, aproximar a las entidades territoriales autónomas.

Creo que ahí está el desafío, combinar temas de descentralización y autonomías con los recursos públicos, con la fuente de los recursos, de dónde vienen, dónde se originan esos recursos, cómo se captan, cómo se recaudan, ahí está un poco el meollo de esto, pero es importante despojarnos de todos los cálculos políticos de los extremos regionalistas, de la consigna de la revancha política, de lo imposible de alcanzar.

LT: Las administraciones subnacionales ya realizan cálculos e incluso señalan que el Estado maneja el 88 por ciento de los recursos económicos y sólo se les destina un 12 por ciento, por lo que sugieren que la distribución de los recursos sea en 50 por ciento. ¿Cuánto puede ceder el Gobierno?.

HS: Sería irresponsable si yo hablara hasta cuánto el nivel central puede destinar los recursos. No tendría sentido una respuesta hoy sin haber trabajado todas las etapas correspondientes, mirar el perfil de cada uno de los actores, ver el desempeño, ver las políticas públicas que van en sentido de reproducir ingresos, de generar recursos, ahí está el núcleo de cada gestión pública subnacional.

Éste es un tema que se va a definir entre todos, nadie puede decir en septiembre (de 2017) estaremos así y cómo llegaremos. No tendría sentido referirnos al resultado, sería muy irresponsable de nuestra parte. El desarrollo de las cinco fases nos llevará al gran acuerdo del pacto fiscal en el cual todos tendremos que ganar.

Entonces, ¿cómo deben prepararse los gobiernos subnacionales para llegar al pacto fiscal?

HS. Deben fortalecer los procesos de descentralización y autonomía, deben fortalecer la gestión pública subnacional apostando por la creatividad, la inventiva en la generación de nuevos recursos por vía de esfuerzos propios, en la creación de empresas públicas subnacionales, ejecución y cobro de impuestos subnacionales vigentes de acuerdo a las competencias asignadas y que están en equilibrio entre la urgencia de coyunturas y la responsabilidad.

Junto con el debate de la asignación de recursos económicos ¿se tocará algún otro factor?

HS. En el debate y diálogo hacia el pacto fiscal iremos también transparentando las cifras, los porcentajes, porque debemos reconocer que tenemos diferencias en cuanto a porcentajes y cifras. Hemos leído propuestas de algunas regiones que no son las correctas según la visión del Estado, necesitamos clarificar bien las cifras.

Esto en el entendido de que no queremos descuartizar la economía nacional ni tampoco avasallar a ningún nivel del Estado.

Por lo tanto, hemos sostenido que no es bueno y no es sano que el debate fiscal se subordine a otro ámbito que no sea del quehacer propio de los elementos que constituyen al pacto fiscal. Si lo contaminamos con extremos regionalistas, con partidizar y politizar el debate, si asumimos demandas de urgencia que parecen inevitables y catastróficas, tampoco vamos a trabajar de forma seria en este tema, no es un tema fácil, es un tema complejo.