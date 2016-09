Gobierno pone condición a diálogo con cooperativistas

Ed. Impresa quintana envió carta | El Ministro de la Presidencia pidió mostrar “buena fe” y entregar a los asesinos de Illanes. El dirigente minero Eduardo Berdeja dijo que eso se evaluará en el diálogo con el Gobierno

Por . Agencias - Agencia - 11/09/2016

La carta enviada por el ministro Juan Ramón Quintana, al Comité de Pacificación de los mineros cooperativistas. Foto: Urgentebo - , Periodista Invitado

La Paz |

El Gobierno reconoció ayer al Comité de Pacificación como interlocutores de los mineros cooperativistas, pero condicionó el diálogo a la entrega de los asesinos del viceministro, Rodolfo Illanes. En tanto, el fiscal general, Ramiro Guerrero citará a Carlos Romero y a comandantes de la Policía a declarar.

El Gobierno de Evo Morales reconoce al Comité Nacional de Pacificación como interlocutores de los mineros cooperativistas, tras los funestos hechos de agosto. Y en ese contexto, condicionó el restablecimiento del diálogo de “buena fe” a la entrega de los autores intelectuales y materiales del asesinato del viceministro Illanes, reportó el portal Urgentebo.

El 8 de septiembre, una comisión enviada por los mineros cooperativistas llegó a La Paz para entregar dos cartas, una remitida al Ministerio de Minería y la otra al Ministerio de Presidencia, en las cuales el sector pide respeto a las personas, poner fin a una presunta persecución de los dirigentes nacionales, departamentales y de base de las cooperativas, reclaman garantías al derecho al trabajo y que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) autorice a las comercializadoras como Vinto a despachar la producción de mineral.

La nota de respuesta que firma el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y a la que accedió Uregentebo dice: “Teniendo en cuenta que el mandato de la Comisión Nacional es la pacificación, si el pueblo boliviano en señal de buena fe, espera que esta organización asuma impostergablemente la tarea de contribuir a la entrega de autoridades competentes de aquellos autores intelectuales y materiales que promovieron el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes”.

La misiva añade: “Por otra parte aprovecho la oportunidad para desmentir la supuesta persecución que estaría llevando a cabo el Gobierno nacional de dirigentes cooperativistas: La acción jurisdiccional de las investigaciones y la administración de la justicia corresponde al Ministerio Público y no al poder Ejecutivo”.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de Pacificación, Eduardo Berdeja, indicó que este pedido de Quintana se evaluará en el diálogo que deberá ser convocado “lo más antes posible” por el mismo Ejecutivo.

“Ellos son los que deben poner fecha y hora. Este tema un tema delicado, sería irresponsable decir si vamos a entregar. Nosotros pedimos el diálogo para ahí tocar este tema”, declaró Berdeja al portal Urgentebo.

Argumentó que el Comité Nacional de Pacificación está de acuerdo con que se debe hallar a los responsables del asesinato no sólo de Illanes, sino de los otros cinco mineros cooperativistas. Indicó que la Policía y el Ministerio Público deben hacer su trabajo.

El Ministerio de Gobierno difundió el viernes fotos individuales de los ocho cooperativistas mineros a los que acusa de haber asesinado a Illanes, reportó ANF.

Los nombres de los señalados fueron revelados por el ministro Romero, durante la interpelación a la que fue sometido este pasado miércoles en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Entre los acusados, los que están detenidos son Carlos Mamani, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin); Agustín Choque, vicepresidente de Fencomin; Roberto Lara, asesor legal; y el minero Freddy Cruz Colque.

Los que permanecen prófugos son Ever Johnny Carvajal, Eloy Baldivieso, Josue Cancari y Miguel Ferrel.

15 días sin dar con autores

La Paz | Anf.- La opositora Unidad Demócrata duda de que el Gobierno “entregue” a algún policía como responsable por la muerte de cuatro mineros cooperativistas durante los conflictos de agosto y asegura que no es interés de las autoridades el esclarecimiento de estos hechos.

A dos semanas de que el conflicto entre cooperativistas y el Gobierno terminara con la muerte de seis personas: cuatro mineros por impacto de bala, uno por mal manejo de explosivos y el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, no hay ni un detenido por la baja de los cooperativistas. Los opositores María Calcina y Yerko Nuñez (UD) critican la dilación en las investigaciones.

La diputada Calcina cree que el Gobierno no “entregará” a ningún policía por la muerte de los mineros. “La Policía jamás es culpable. Van a tratar de acallar, dudo mucho que entregue a un policía por la muerte de los cuatro mineros”, reclamó la legisladora. Por su parte, su colega el senador Nuñez sospecha que no es interés del poder político el esclarecimiento del conflicto, porque no existen argumentos para justificar cómo murieron los mineros por impacto de bala, cuando supuestamente el Ministerio de Gobierno ordenó que no haya armas de fuego.