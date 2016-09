ONU pide aclarar uso de armas con mineros

Ed. Impresa

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, calificó ayer de “muy grave” el conflicto minero cooperativista.

Señaló que hará un monitoreo de la investigación sobre el uso de armas letales y de dinamita, además de las pesquisas que se realicen para esclarecer las muertes de los cinco mineros cooperativistas y del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo illanes.

En tanto, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que las muertes en el conflicto con cooperativistas deben ser investigadas “y los responsables llevados ante la justicia”. Sin embargo, cuando se le consultó si el Gobierno estaba ayudando a las familias de los mineros fallecidos, la autoridad evadió la pregunta. Por más de cuatro horas, los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Minería, César Navarro, respondieron a la interpelación de 22 preguntas que realizaron los asambleístas del Movimiento Al Socialismo.

Navarro identificó como las causas del conflicto minero a los cambios a la Ley de Cooperativas y la detención de cooperativistas por robo de minerales.

Racicot anunció que la ONU verá junto al Ministerio de Gobierno y la Policía el uso de “arma letal” en los enfrentamientos con mineros cooperativistas. “En este caso, mineros murieron porque hubo uso de arma letal que, en principio, no se debió usar en situación de manifestación pública por parte de la Policía. De nuestro lado, vamos a ver con la Policía y el Ministerio de Gobierno por qué ocurrió. Hay que investigar de qué forma se han utilizado”, manifestó.

El Representante explicó que se analizará si el uso de las armas de fuego fue adecuado porque advirtió que, según protocolos, los policías pueden usar un arma para defenderse en caso de peligro de muerte.

Respecto a los mineros, el funcionario de Naciones Unidas manifestó que las movilizaciones de los cooperativistas no fueron pacíficas y que parecían “de guerra”. Agregó que “la reflexión respecto a estos hechos muy graves, (es que) los mismos mineros tienen que hacer una reflexión y, por supuesto, hay que revisar el uso de la fuerza pública en semejante situación, para que no haya un exceso en el uso de la fuerza. En este caso, (cuatro) mineros murieron porque hubo uso de arma letal, que, en principio, no se debía utilizar por parte de la Policía”, manifestó.

Por su parte, García Linera advirtió que las cooperativas mineras que firmaron contratos de arrendamiento con empresas privadas no podrán ampararse en el “derecho preconstituido” para hacer prevalecer concesiones con el Estado.

“Hay ‘derecho preconstituido’ de los cooperativistas que están en el sistema cooperativo; que tienen principios de solidaridad, no afán de lucro, por supuesto. Pero cuando usted agarra lo que le dio el Estado para que sea trabajado en un sistema solidario sin afán de lucro y usted lo entrega a un extranjero para ganar y tener lucro, ya no eres cooperativista”, aseguró.

Tras la aparición de un nuevo audio en el que se escucha una conversación entre un miembro el Ministerio de Gobierno y un cooperativista, el Vicepresidente dijo que “estamos entrando a una lectura perversa sobre la tortura y posterior asesinato” del viceministro Illanes.

Comité de Pacificación

En un ampliado de bases, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) conformó su Comité de Pacificación, con el fin de buscar acercamiento con el Gobierno para calmar la tensión, luego del conflicto minero, según reportó Erbol.

El ampliado se realizó el martes en Llallagua, Potosí, donde se reunieron 12 federaciones de mineros para conformar la nueva entidad.

NAVARRO SEÑALA QUE SECTOR COOPERATIVO ROMPIÓ EL DIÁLOGO

El ministro de Minería, César Navarro, durante el proceso de interpelación sobre los conflictos con las cooperativas mineras, informó ante el pleno de la Asamblea Legislativa que representantes de este sector llevaron de manera interesada al conflicto por lo que rompieron de forma “unilateral” el diálogo o las negociaciones que llevaban adelante con el Gobierno.

Dijo que las modificaciones a la Ley de Cooperativas, pese a que éstas no afectaban a este sector, fue el pretexto para iniciar las movilizaciones de los asociados mineros y plantear posteriormente un pliego de 12 puntos, en el que se contemplaba violentar la Constitución Política del Estado (CPE), como el referido a la suscripción de contratos de los cooperativistas con empresas privadas nacionales o extranjeras.

Narró que, entre enero y julio de este año, se realizaron 31 reuniones entre la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y el Ministerio de Minería y Metalurgia, de las que participó el ahora detenido presidente, Carlos Mamani.

“Hemos demostrado cronológicamente (2016) la cantidad de reuniones que hemos sostenido con diferentes federaciones del país, construimos respuestas que han ido resolviendo necesidades particulares de las cooperativas, de los socios”, sostuvo ante los asambleístas.