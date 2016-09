Develan tráfico de niños en frontera con Argentina

Ed. Impresa

Por Redacción Central - La Prensa - 7/09/2016

Vehículos y personas en la frontera entre Bolivia y Argentina. - Archivo La Prensa

Redes de trata y tráfico de personas comercializan a niños y adolescentes bolivianos en la frontera con Argentina por 2.300 bolivianos. Al menos, 18.000 menores son sometidos a trabajos en talleres clandestinos y explotación sexual, según reflejan las historias plasmadas en un reportaje denominado “Los invisibles de La Quiaca” de Diego Granda, presentado por el Foro de Periodismo Argentino.

El trabajo periodístico refleja la ausencia de control migratorio en la frontera argentino-boliviana, pero además, la lentitud en el accionar de la Policía de ambos países. “Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5.300 pesos argentinos, es decir, unos 2.300 bolivianos”, aseguró Jorge Oporto Ordoñez, el exdefensor Departamental de Potosí, en un reportaje difundido por el diario El Tribuno.

Contó que, “durante 2010, pasaron por la frontera 25 mil niños y jóvenes, de los cuales sólo retornaron 7 mil. Es decir que unos 18 mil niños y niñas bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual”.

Es difícil combatir la trata y el tráfico ilegal de migrantes porque, si bien todas las legislaciones occidentales antitrata surgieron a partir de un protocolo internacional firmado en Palermo, Italia, en diciembre de 2000, difieren las metodologías entre los países.

La ONG argentina Esclavitud Cero cuenta, a partir de denuncias recibidas, que niñas bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2.500 dólares al año. “Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse el año de trabajo. Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente. Sin embargo, como no hay políticas activas de búsqueda, a estos menores en la Argentina no se los encuentra”, aseguró en 2013 Mercedes Assoratti, directora de la ONG.

“Es delicado investigar la trata, porque tiene células criminales itinerantes que fluctúan empleando los mismos recursos para cometer varios delitos. Todos se manejan en un mismo plano, de manera que no hay líderes ni referentes. La mayoría son clanes”, dice un gendarme quiaqueño que insiste por su anonimato.

DATOS PREOCUPANTES

Según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) de Argentina, al menos 900 menores pasan por día de forma irregular por la frontera La Quiaca (Argentina) - Villazón (Bolivia) a pesar de los puestos de control policial que existen en la zona fronteriza.

Protex divulga los siguientes datos:

- 18.000 niños bolivianos trabajan en talleres clandestinos y campos en la Argentina.

- 70.000 pesos argentinos (31.500 bolivianos) es el costo de cruzar a una persona indocumentada desde Villazón (Bolivia), pasando por La Quiaca, hasta Buenos Aires.

- 1.200 hombres en edad de trabajar no tienen empleo registrado, de los 20.000 habitantes de La Quiaca.

- 6.033 personas son buscadas actualmente en la Argentina.