Vídeo con Illanes obliga a explicar al Gobierno acciones en Panduro

Por Wilson Aguilar - La Prensa - 3/09/2016

Imagen congelada del vídeo donde Rodolfo Illanes pide ayuda al ministro de Gobierno, Carlos Romero. - Tiempos Los La Prensa

“Me han tomado como rehén, hermano Ministro. Estaba yo entrando a Mantecani solo y estaba contabilizando cuántos mineros estaban en los cerros, eso en el pueblito, en la plaza de Panduro, ahí me han tomado como rehén. Le rogaría, doctor, que paralice cualquier actividad de despeje de la vía y cualquier enfrentamiento, por favor, ellos quieren dialogar”, manifestó el fatídico 25 de agosto el asesinado, entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes al ministro de Gobierno, Carlos Romero, vía teléfono.

La conversación sostenida se difundió ayer a través de un segundo vídeo en el que aparece la autoridad victimada, en manos de sus secuestradores, cooperativistas mineros, que le hostigan e incluso le exigen que solicite la libertad de los cooperativistas detenidos en el penal de San Pedro, además de otros arrestados durante los enfrentamientos entre este sector y policías.

En el material que circuló por las redes sociales y que fue difundido en el sitio web “Mucha Mierdanga”, se puede observar el nerviosismo de la autoridad, acechado por una turba de cooperativistas que trataron de utilizarlo para negociar el alto al desbloqueo y la liberación de los detenidos, hecho que se constata en la conversación y la exigencia de cooperativistas.

En esta angustia que sufría el viceministro Illanes, le entrega el celular a uno de los cooperativistas para que converse con el ministro Romero, y le manifiesta “quiere hablar con usted, don Carlos Romero”.

“Hola, le habla el dirigente de una cooperativa (‘adelante, lo escucho’, dice Romero), ya escúcheme, nosotros no estamos lastimándolo al compañero, sí algunos golpes se le ha dado porque, porque están resentidos mis compañeros cooperativistas (‘con calma háblele’ le dice Illanes)… No lo estamos golpeando, no le estamos golpeando pero yo le voy a indicar”, señala el cooperativista, ante esto responde el ministro Romero: “pero dices, hermano, algunos golpes le hemos dado”.

Ante esto, el asociado, en tono de increpación, responde: “Ahora escúcheme bien, ahora vamos a conversar y queremos el diálogo y cualquier, cualquier ataque imprevisto de la Policía, nosotros vamos a tomar otra instancia para que, para que se nos haga respetar nuestros derechos que pedimos compañeros y queremos que suelten a nuestros compañeros que están detenidos, lo primero”.

Es así que el celular pasa a manos de otro minero quien sostiene: “Compañero, le estamos pidiendo de buena manera. No le estamos maltratando. Queremos que libere, primeramente, a nuestros compañeros detenidos, lo primero para empezar el diálogo”, señala.

Acota que “eso va a ser la llave para entrar al salón del diálogo, caso contrario, si siguen ahorita como estamos viendo que siguen preparando…”, y en ese instante es que se corta la grabación del vídeo.

Sin embargo, se puede observar en el vídeo los golpes que habría recibido Illanes.

Informe de Ministerio

Ante este hecho, el Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, califica de “falaz y malintencionado” el sitio a través del que se difundió en primera instancia, “Mucha Mierdanga”, que sugiere que se trataría de la última llamada que el fallecido Viceministro hace al ministro Romero.

En el documento se sostiene que se trata del primer contacto que se establece entre ambas autoridades (aproximadamente 10.45).

Agrega que “la difusión de este vídeo es una prueba de la conspiración entre los asesinos del Viceministro Illanes y actores políticos de la oposición que a través de los sitios”.

Según el Gobierno, la difusión de este vídeo es una prueba de la conspiración entre los asesinos de Illanes y opositores que a través de los sitios “Mucha Mierdanga” y Eju.tv (de Ernesto Justiniano) “difunden una guerra sucia de mentiras”, dice el comunicado oficialista.

SUMAN LAS CONTRADICCIONES

El Ministerio de Gobierno, mediante una declaración realizada a ANF, aseguró ayer que ordenó el repliegue de la Policía de manera “casi inmediata” después de que el viceministro Rodolfo Illanes se comunicara por celular pidiendo que se detuviera cualquier operativo porque esa era la condición de los cooperativistas para dejarlo en libertad. Contradictoriamente a la declaración del Ministerio, despachos en vivo de periodistas de radios Minera y Compañera, que estaban en la zona, dijeron que la Policía inició un operativo con gases lacrimógenos después de las 15:00 horas. Además, un audio en el que supuestamente se escucha a un jefe policial ordenando el repliegue de sus hombres fue grabado alrededor de las 17:00, aseguró el portal Rimay Pampa, del periodista Andrés Gómez. En horas de la tarde, murió un tercer minero por disparos de bala a eso de las 17:00.

DÉCIMO DETENIDO

Ana Dorado, jueza Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto, envió con detención preventiva al penal de alta seguridad de Chonchocoro al dirigente cooperativista minero, Freddy Cruz Colque, bajo los presuntos delitos de asesinato en grado de complicidad, robo agravado, tenencia y portación de explosivos, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, organización criminal.

Los fiscales fundamentaron la imputación en contra del asociado minero debido a que se lo identificó a través de imágenes en el entorno que secuestró al viceministro Rodolfo Illanes, específicamente en el lado derecho de la autoridad. El fiscal Daniel Ayala, explicó que el ahora detenido preventivo incurrió en una serie de delitos, entre ellos el haber participado en el secuestro del vehículo del Viceministro y proceder con el robo de la pistola de reglamento de un oficial de Policía, el chaleco antibalas, las billeteras de Illanes y su edecán, entre otros.