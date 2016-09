Mineros de Kami dicen que acatarán medidas regulatorias

Ed. Impresa

Por Tiempos Los - La Prensa - 2/09/2016

Familiares de cooperativistas mineros detenidos, ayer. Foto: Rubén Rodriguez - , Periodista Invitado

Elizabeth Leyva Candia

Cooperativistas mineros de base de la comunidad de Kami (Cochabamba) aseguraron ayer que no tienen objeciones en cumplir decretos emitidos por el Gobierno, tras analizar los conflictos de la anterior semana.

El Gabinete de Ministros emitió ayer un “paquete de decretos” por los que revierte las concesiones de cooperativas mineras que trabajan con capitales privados; ordena una masiva inspección de las áreas concedidas para evaluar su reversión al Estado, y obliga a las cooperativas aceptar la conformación de sindicato de trabajadores para pagar las prestaciones de seguro social a corto plazo, cumpliendo la Ley General del Trabajo.

El presidente administrativo de la Cooperativa el Progreso Kami, Eloy López, aseguró que escucharon de manera atenta cada uno de los decretos promulgados y que no tienen ningún problema en cumplir estas disposiciones, debido a que no se asociaron con ninguna empresa privada y que también están dispuestos a que los fiscalicen.

Por su parte, el socio de base de la Cooperativa, Efrasio Morochi, señaló que si bien no están en desacuerdo con estas disposiciones, resaltan que ya cuentan con una instancia de control que es el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), misma que guía y controla cuanto se produce en las minas, regalías y otros aspectos inherente a este tema.

“Ellos ya nos controlan porque de ahí salen las regalías, nosotros estamos sujetos al Senarecom, porque no engañamos ni en un gramo al Estado”, aseguró. Proponen más bien que esa nueva instancia pueda trabajar en conjunto con el Senarecom para realizar el control.

Marcha pacífica

Más de mil cooperativistas mineros, sus esposas y estudiantes de unidades educativas de Kami, marcharon de manera pacífica exigiendo justicia para los fallecidos en los enfrentamientos, así como un juicio imparcial para los detenidos.

El director de fortalecimiento de la Secretaria de Minería de la Gobernación, Armando Abasto, señaló que, como institución, hace el seguimiento a las cooperativas y si ellas estaban incluyendo a empresas privadas dentro el sistema cooperativo.

También resaltó su petición de diálogo entre el Gobierno y ese sector. “Hemos recibido una llamada de Oruro, para que vayan a una reunión mañana (hoy) para un comité de pacificación nacional con el fin de reactivar el diálogo”, aseguró.

Otro de los cooperativistas, Francisco Quispe, manifestó que las organizaciones sociales los satanizan al asegurar que hay patrones en las cooperativas. “Nunca hemos practicado el patronato en la Cooperativa Kami, quiero que sepan las organizaciones a nivel nacional; más al contrario, hemos sido solidarios con todos. Por eso, siempre habíamos exigido el diálogo, pero sus ministros no nos aceptaron”, resaltó.

Quispe lamentó que exista prohibición en cuanto a la provisión de explosivos. “Si no hay explosivos, con qué vamos a llevar el pan de cada día a nuestros hogares, eso queremos que comprenda el Gobierno y las organizaciones sociales, si nos prohíben eso es como si nos quitaran el pan de día”, dijo.

Familiares de los cooperativistas mineros en Kami piden justicia, lamentan el traslado de sus seres queridos a penales tras haber sido capturados por la Policía en los días de enfrentamientos.

Bertha Chacollo señaló que su hermano Fernando Chacollo fue detenido y agredido por la Policía, calificó su captura como injusta y dice que, además, ahora debe afrontar varios problemas en su salud tras haber recibido una dura golpiza por efectivos policiales en la zona de Sayari. Dijo que es padre de tres niños.

SOBRE POLICÍAS

P. Serafino Chiusa. Párroco del templo San José

No los han agredido, ellos estaban bien

“Yo fui transportista de ellos (los policías supuestamente retenidos), por lo que me dí cuenta no tenían ninguna lesión ni en ningún momento fueron agredidos. Ahora, después de que fueron entregados empiecen a decir que fueron agredidos, a este punto puedo decir que serán los de seguridad o quiénes serán que los han agredido, porque aquí nadie lo había agredido. Nos interceptaron cinco personas de inteligencia, los han tapado con una frazada y los metieron rápido a una movilidad sin placa, para llevarlos luego a Sayari, creo”.

SEGURIDAD

Diony Jorge Bayon. Corregidor de la población de Kami

Hay garantías para que retornen a Kami

“Tienen garantías los policías, siempre ha habido garantías, por eso no sé porque han abandonado el lugar. Como autoridad máxima de Kami, se los ha entregado normal a los policías, no hay razón para decir que los hayan maltratado. Incluso nos han interceptado, en un auto bajaron y nos dijeron ¡abajo!, un teniente ha salido y me ha preguntado quién era y yo le dije que era el Corregidor y se los llevaron. Ahora yo quiero decirles que los policías pueden volver, hay garantías, yo como Corregidor les garantizó que pueden retornar”.