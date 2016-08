Evo insiste: Hubo conspiración en movilización de mineros

Ed. Impresa no hay diálogo | El Gobierno, a través de varios ministros de Estado, advirtió que el restablecimiento del diálogo está suspendido sin fecha debido al homicidio del viceministro Rodolfo Illanes

Por Redacción Central - La Prensa - 27/08/2016

Velorio del viceministro Rodolfo Illanes, ayer en Palacio de Gobierno. Foto: Marka Registrada - , Periodista Invitado

Una vez confirmada la muerte del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes y después de rescatar su cuerpo sin vida, el presidente Evo Morales dijo ayer que la movilización de los mineros cooperativistas no fue impulsada por una reivindicación social, sino por una conspiración política.

A pesar de ello, lamentó el fallecimiento de los otros dos mineros cooperativistas y, por lo mismo, dijo que se contactó con los familiares para decirles que el Gobierno no los abandonará aunque hayan sido usados por algunos dirigentes.

En tanto, varios ministros señalaron, en las últimas horas, que el diálogo con el sector cooperativista quedó suspendido sin fecha tras el brutal asesinato de Illanes. “Mataron el diálogo”, señaló el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, mientras que la de comunicación, Marianela Paco dijo que “estamos en un momento de consternación y con mucho dolor y ese tema (el diálogo), pues todavía está siendo objeto de evaluación”.

Piden sensatez

Contrariamente, el analista Carlos Toranzo asegura que es hora que ambas partes se pongan sensatos y dialoguen para dar una sensación de paz al país.

Advierte que el sector cooperativista quedó deslegitimizado con los últimos hechos, pero eso no quiere decir que el Gobierno se haya fortalecido, sino por el contrario, es “una señal de pérdida de apoyo”.

Por su parte, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas puso en claro que los actores de este conflicto son parte de un mismo proyecto. “No es una pelea entre el Gobierno y la oposición; sino, es entre gente ligada al propio Gobierno, son lo que ellos llaman- del proceso de cambio”, señaló.

Agregó que esto significa que los problemas con distintos sectores “está en un proceso de erosión” y la alianza de sectores sociales con el Gobierno se está resquebrajando debido a los problemas económicos que vive el país.

Medios “culpables”

El presidente Evo Morales dijo también que algunos medios de comunicación hayan contribuido a convulsionar el país en los días que se desarrolló el conflicto.

“Lamentablemente, algunos medios de comunicación son responsables de cómo convulsionar al país” en medio del conflicto social minero que se vivió en los pasados días.

Criticó a algunos políticos de la oposición que apoyaron a los mineros cooperativistas en su propuesta de privatizar los recursos naturales del país. Morales les dijo a algunas cooperativas que piden privatizar que “no son republiquetas ni estados para firmar contratos con los recursos naturales que son del pueblo boliviano”.

Añadió que detrás de los cooperativistas existen intereses de empresarios que “engañaron” a las bases. “Repito, esta movilización no fue por una reivindicación, sino por una conspiración política; sin embargo, lamentamos mucho de los fallecidos”. Por eso, dijo, “con el ministro de Gobierno (Carlos Romero) tuvimos algunos contactos con familiares de los fallecidos anteayer y quiero decirles a los familiares que no les vamos a abandonar”, indicó Morales.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que los dirigentes mineros fueron los que “patearon la puerta del diálogo” porque el Gobierno estaba dispuesto a sentarse a buscar soluciones.

“Quienes han abandonado unilateralmente la mesa de diálogo y han condicionado que iban a retornar a la misma sólo si el Gobierno nacional entregaba a todos los detenidos”, dijo Romero.

“Prácticamente pateraron la mesa de diálogo, le tiraron un portazo al diálogo y llevaron este conflicto al curso que adoptó posteriormente. Ya no es una movilización reivindicativa social, es una movilización que hemos denunciado como movilización conspirativa política”, añadió Romero.

COB PIDE JUICIO A MINISTROS

La Central Obrera Boliviana (COB) exigió ayer juicio contra los ministros de Estado, contra policías y mineros cooperativistas responsables de los últimos enfrentamientos que terminaron con el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

El máximo dirigente de la COB, Guido Mitma, exigió que el juicio no sólo llegue a los mineros cooperativistas sino a las autoridades de Gobierno y a los policías, porque en este conflicto no sólo murió el viceministro de Régimen Interior sino mineros. “Vamos a exigir juicio de responsabilidades para ministros, porque estaba en manos del Gobierno solucionar (el conflicto)”, declaró Mitma a ANF. Aunque no precisó qué autoridades deben ser sometidas a proceso, dijo “que el país sabe qué ministros han ocasionado estos problemas”.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS COOPERATIVISTAS

Gobierno pide indagar fondos

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió ayer al Ministerio Público investigar quién o quiénes financiaron la multitudinaria movilización de los mineros cooperativistas, quienes bloquearon carreteras y se enfrentaron a la Policía. De acuerdo con datos del Gobierno, más de 10 mil personas participaron en los bloqueos a lo largo de las carreteras de Potosí, Oruro y Cochabamba.

“Confiamos que el Ministerio Público haga un trabajo riguroso, porque me parece relevante la necesidad de establecer la financiación de estas movilizaciones que han demandado un movimiento logístico impresionante”, indicó.

Romero informó que, en pasados días, se detuvo en Cochabamba a cuatro cooperativistas que se trasladaban en un vehículo “chuto” entre los distintos puntos de bloqueo, pero además portaban una suma importante de dinero.

“Se encontró que portaban una mochila y nos ha llamado la atención la gran cantidad de dinero existente en esa mochila: 4.200 dólares americanos, 10 mil bolivianos, un extracto de retiro bancario del Banco de Crédito del Perú. Fotocopia simple de un cheque del Banco de Crédito de Bolivia a favor de Crispin Flores Quispe por la suma de 15 mil dólares, estas personas corresponderían a la Cooperativa minera la Estrella del Sur del departamento de Potosí”, dijo.

Se halló las baterías de una cámara de filmación de un canal de TV donde también se reportó la agresión a varios peridistas y camarógrafos. Romero señaló que este grupo se movilizó desde Panduro, pasando por Oruro hasta llegar al cruce de Arque en Cochabamba.

OPINIONES

Carlos Toranzo. Analista Político

Irracionalidad llega al extremo

El Gobierno no apuntó a dialogar desde el principio, sino, a tomar acciones de fuerza que acabaron con los dos cooperativistas muertos y la reacción de los cooperativistas fue brutal, desmedida y sanguinaria, que acabó con el asesinado del viceministro (Rodolfo) Illanes. Es una irracionalidad que ha llegado al extremo y que no debe volver ocurrir.

El Gobierno no se esperaba esta situación por desconocimiento histórico porque los mineros han capturado rehenes en los años 40, en los años 50 y han sido duros y sanguinarios.

Víctor Hugo Cárdenas. Exvice-presidente

El Gobierno no está gobernando

La situación social y política muy preocupante debido a la actitud autoritaria del Gobierno que, antes de buscar diálogo y acercamiento, ha preferido la represión, por un parte, y por otro, los cooperativistas mineros se vieron obligados a tener que bloquear caminos para ser escuchados.

El presidente Evo Morales no dio ninguna pista de diálogo, ninguna pista sobre solución y se limitó solamente a declarar tres días de duelo, lo grave es que el Gobierno no está gobernando.

Guido Mitma. Ejecutivo Central Obrera Boliviana

Responsabilizar a ministros y Policía

Consideramos que fundamentalmente esas responsabilidades tienen que caer con todo el peso de la ley a aquellos que hayan incurrido en estos fatales hechos, tanto a la Policía y ministerios de Estado correspondientes pero, también a otros dirigentes que hayan incurrido en esos delitos contra una autoridad.

También tiene que existir el pliego de responsabilidades para quienes han asesinado a los compañeros, a mineros cooperativistas, pero también para aquellos que no han podido solucionar estos temas.

Carlos Hugo Molina Analista Político

Dificultad entre socios políticos

Este conflicto se trata de una dificultad entre socios políticos. No creo que sea un tema de inoperancia de parte del Gobierno para resolver el conflicto. Recordemos que los cooperativistas mineros integran el Movimiento Al Socialismo (MAS), tienen representación parlamentaria, han sido ministros, y todo esto señala, por el contrario, una relación bastante complicada entre socios que, producto de la crisis económica por la que vive Bolivias, hoy hay han tenido una demanda que el Gobierno no ha podido satisfacer y que ellos como parte del Estado la estaban demandando.