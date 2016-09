“Bolívar y el Tigre, en camino peligroso”

Ed. Impresa ROLANDO LÓPEZ, TITULAR DE FBF

Por . APG - Agencia - 5/09/2016

Rolando López, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. - Tiempos Los La Prensa

La Paz |

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y tesorero de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Rolando López, advirtió que la creación de la Liga Sudamericana de Clubes, dentro de la cual están involucrados Bolívar y The Strongest, puede traer terribles consecuencias para los planteles en caso de persistir con esta línea bajo el argumento de pedir mejores ingresos económicos.

“Veo con preocupación. Sé que en el caso de Bolivia hay un par de clubes (Bolívar y The Strongest) que se han involucrado en esa Liga. No es posible que la Federación no sepa nada de qué están haciendo ellos y de pronto aparezcan en una entidad así”, dijo López.

La Liga Sudamericana de Clubes, a la fecha, alcanza a los 40 miembros, quienes piden un mejor trato económico de parte de la Conmebol por los derechos de TV.

Sobre el discurso de esta Liga, López expone: “Es un argumento falaz, hay otro tipo de intereses. Hay gente del Uruguay que está direccionando todo esto porque tiene empresas, a su vez han estado reclamando adjudicarse derechos de televisión. No es un proyecto inocente de buscar más dinero para los clubes”.

El dirigente boliviano recordó que uno de los principios fundamentales de la FIFA es el respeto a los estatutos y a la institucionalidad.

“Si algún rato, ojalá no ocurra, la FIFA toma alguna sanción cuidado que recién se acuerden de la Federación para hacer una gestión”, señaló López sobre la participación de Bolívar y The Strongest en esta Liga, y aclaró que: “A mí no me han dicho nada. No sé lo que quieren, porque nunca han hablado conmigo sobre este tema”.