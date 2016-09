Villegas: "Hubo factores adversos para que no se dé lo que buscábamos"

Ed. Impresa El exentrenador de Sport Boys dijo que fueron varios los factores para que no triunfe en el equipo de Warnes.

"Como entrenador asumo los resultados que se registraron hasta donde dirigí al plantel, pero también hubo muchos factores adversos para que no se den lo que buscábamos como cuerpo técnico”, expresó Eduardo Villegas, ahora exdirector técnico de Sport Boys quien el lunes fue sustituido por Xabier Azkargorta.

Villegas dejó la plantilla con dos puntos sumados en dos empates, ante Real Potosí (1-1), ese encuentro se jugó en Warnes el pasado 13 de agosto, en tanto que 9 de septiembre igualó con Petrolero sin apertura del marcador (0-0), mientras que el 21 del anterior mes fue derrotado por Wilstermann por 2 a 1 en la ciudad de Cochabamba.

El equipo no jugó contra Blooming por la tercera fecha, ese compromiso fue reprogramado para el 22 de septiembre en Warnes a las 20.00, los tres encuentros que jugó el plantel prácticamente sentenciaron al entrenador quien no se cansó en reiterar que asume toda la responsabilidad por la ubicación que tiene el elenco en la tabla de posiciones (penúltimo con dos unidades, la misma puntuación tiene Blooming pero la diferencia de goles lo ubican como el colero del torneo).

“Realicé trabajos al que los jugadores no están acostumbrados como entrenar hasta en tres turnos para lograr lo que buscaba y coincidir en las ideas de la dirigencia; la determinación de los dirigentes fue un golpe duro particularmente para mi persona, pero esto es fútbol y los resultados no se dieron, infelizmente el tiempo fue corto y en tres fechas no funcionó”, recalcó el técnico.

Villegas asumió el cargo como entrenador de Sport Boys el pasado 11 de abril, para el Campeonato Apertura fue quien armó la plantilla, las nuevas incorporaciones en el elenco también le pasaron factura al entrenador, quien apuntó que en algunos casos los refuerzos que llegaron para el equipo no le dieron el resultado esperado. “Pero asumo mi cargo de responsabilidad”.

“No pondremos excusas, pero tuvimos muchas adversidades que tenemos un saldo negativo, derivó un despido y tuvimos que acatar la determinación en el marco del buen entendimiento y acuerdo con los dirigentes; lamentablemente nos faltó tiempo”, aseveró el entrenador quien fue sustituido por Azkargorta quien asume como técnico después de haber dirigido a los equipos de Bolívar y Oriente Petrolero.