Always Ready triunfa y se pone como líder

Por Víctor Quispe P. - La Prensa - 13/09/2016

Always Ready tomó la punta de la Copa Bolivia tras derrotar este lunes a Deportivo Kala, de Oruro, por 2-0 en la segunda fecha del torneo que reúne a los subcampeones de las asociaciones departamentales y que clasifica a dos equipos a la Copa Simón Bolívar 2016-17.

Nuevamente Always Ready hizo respetar su casa, pero esta vez fue más sufrido que en su debut ya que el cuadro de Deportivo Kala contaba entre sus filas con jugadores de mucha experiencia como Abdon Reyes y Nelson Sossa.

Fue precisamente Sossa quien estuvo a punto de abrir el marcador luego de un tiro de esquina que la defensa de Always no pudo despejar, el jugador cabeceó y el balón pasó cerca del arco de Rider Melgar.

Deportivo Kala se animó a atacar más, lo hizo con Jeferson Arboleda que fue el hombre más peligroso en la delantera, pero se puso firme Breyner Gonzalez quien evitó que el colombiano pase más allá del área paceña. Always Ready esperó a que su rival se abra, no se desesperó y encontró su premio a los 27 minutos. Fue en un tiro libre que el portero Javier Estupiñan no alcanzó a tapar, Dimar Ortega estuvo atento y anotó el primero para el conjunto de la banda roja. Always estuvo más cerca del segundo que Kala del empate, pero Estupiñan se repuso de su error y tapó todo el resto del primer tiempo. En la segunda parte Always madrugó a Kala con un gol de Adrián Jusino tras una jugada de Carlos Fernándes, fue a los 53’ para darle tranquilidad al conjunto millonario.

Kala buscó el descuento, intentó atacar a Always por los costados y aprovechar la experiencia de Sossa y Reyes, le faltó físico en los últimos minutos, mientras que Always se cuidó porque sabe que el jueves tiene un cotejo aún más complicado frente a Stormers.

Con este triunfo, Always Ready se pone líder de la zona La Paz con seis unidades, segundo está Aurora (3), mientras que Stormers y Wilstermann Cooperativas tienen uno, cierra el grupo Deportivo Kala sin unidades.

Este miércoles Deportivo Kala se medirá a Stormers (13.30) y Aurora será rival de Wilstermann Cooperativas (15.30).

Always Ready formó con: Rider Melgar, Breyner Gonzalez, Kevin Romay, Rogerio Inacio Leilao (Freddy Abastoflor), Pablo Moreira, Roberto López, Diego Navarro, Daniel Chávez (Miguel Cabrera), Carlos Fernández (Ricardo Sagardia), Adrián Jusino y Dimar Ortega. DT Pablo Godoy.

Deportivo Kala lo hizo con: Javier Estupiñan, Cristian Chambi, Alexander Flores, Juan Valverde, Luis Fernando Nina, Abdon Reyes, Juan Carlos Herrera, Jorge Luis Laime, Yerko Rendón, Jefferson Arboleda y Nelson Sossa.

Arbitro: Álvaro Subirana.

COPA BOLIVIA

equipo PJ PG PE PP GF GC PTS

Always Ready 2 2 0 0 7 0 6

aurora 1 1 0 0 1 0 3

stormers 2 0 1 1 1 2 1

Wilstermann 2 0 1 1 1 6 1

Dep. kala 1 0 0 1 0 2 0