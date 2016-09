Campos: "Se me nublo todo"

Ed. Impresa El mediocampista boliviano contó con detalles lo que le pasó en la jugada que quedó incosciente y por la que tuvo que salir del campo de juego rumbo a la clínica.

Por Víctor Quispe P. - La Prensa - 3/09/2016

ALARMA Campos yace en el piso, se toca la nuca y rato después pierde la consciencia. - . APG Agencia

byktor22@hotmail.com

Tras haber sufrido un fuerte golpe en la nuca que lo dejó inconsciente y lo llevó al hospital, el mediocampista boliviano Jhasmani Campos contó su experiencia y dijo que quería seguir jugando pese a que su cuerpo ya no respondía.

Campos, quien salió de la cancha a los 16 minutos de juego, afirmó que se le nubló todo tras recibir el golpe y despertó en el hospital preguntando de cómo seguía el partido contra Perú.

“Fue una tarde que no me esperaba, quería seguir jugando, trate de levantarme por el golpe, pero se me nubló todo, el cuerpo ya no respondía, no reaccionaba y aparecí en la clínica”, dijo Campos desde el centro médico donde reposaba hasta ayer.

En la jugada con el peruano Pedro Aquino, Campos contó que “trató de bajarle en el pecho y recibo un golpe en la nuca y espalda. Ese momento solo el impacto, caigo al piso y al principio sentí que estaba bien, trato de levantarme, abro los ojos y no sabía dónde estaba, el doctor se preocupo mucho, pide la camilla y en el transcurso sentí que todo se me nublaba y desperté en la clínica”, dijo el mediocampista.

“Me acuerdo de Raldes, me estaba alentando para que me pueda parar, no se pudo y me quedé con las ganas de estar hasta el último minuto del partido”, siguió Campos.

“Desperté y me dijo el doctor que estábamos ganando, me hicieron todos los análisis y pude ver todo el segundo tiempo. Vi el gol de Raldes, lo grite y me alegré por ellos porque callaron muchas bocas”, agregó el jugador que milita en Sport Boys.

Ahora Campos desea estar en el cotejo contra Chile, no quiere perdérselo porque quiere hacerle un gol como lo hizo en la Copa América Centenario.

“Quiero ir, quiero estar con mis compañeros, trabajar, pelear un puesto y poder jugar.

Estoy muy contento porque el equipo ganó y estoy seguro que en Chile podremos dar una sorpresa.

Seguramente ellos están dolidos por cómo nos ganaron, contra Chile es un partido aparte, hay mucha historia en juego y trataremos de ganar”, finalizó el jugador.

Por el momento es incierto si Campos sea parte de la delegación que irá a Chile el lunes, Hoyos esperará el informe médico para ver si está en condiciones de trabar y ser tomado en cuenta para el lance por la octava fecha de la eliminatoria mundialista.

Ayer, el mediocampista boliviano fue dado de alta, partió a Santa Cruz para estar un momento con su familia y también unirse al trabajo de la selección.

"Espero que sí pueda jugar ante Chile, espero que el médico me de una buena noticia y no pase nngun problema para entrenar y poder estar en el equipo", finalizó el jugador cruceño.