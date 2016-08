Ed. Impresa

Por . APG - Agencia - 27/08/2016

Petrolero recibe a San José desde las 15.00 - . APG Agencia

Los planteles de Petrolero y San José finalmente jugarán esta tarde (15.00) en el estadio Federico Ibarra, de Yacuiba en cumplimiento de la tercera fecha del Campeonato Apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Este encuentro debía disputarse el jueves en el mismo horario, pero los problemas sociales que atraviesa el país obligaron a la reprogramación.

La postergación del juego se debió a que la plantilla orureña no pudo trasladarse a la ciudad de Cochabamba donde tenía programado un vuelo hasta la población chaqueña, lo que obligó a los directivos ponerse de acuerdo para mover la fecha y así jugar el sábado y después cumplir lo que resta del torneo que ingresó en receso debido al trabajo del seleccionado nacional en La Paz para jugar contra Perú y Chile el 1 y 6 de septiembre respectivamente.

Milton Maygua, entrenador del elenco de Petrolero tuvo unos días más para definir el once titular que no sufrirá variantes con relación al que le ganó al equipo de Blooming (1-0) en la ciudad de Santa Cruz, el entrenador busca ensamblar a la plantilla, aunque es verdad que desde que comenzó el campeonato no puede contar con equipo completo.

Entre los once titulares el entrenador dispuso el ingreso de Enzo Maidana y Gastón Mealla, ambos comandarán el ataque del equipo.

Mientras tanto, el entrenador de San José, Marcos Rodolfo Ferrufino anticipó que realizará cambios en el once titular, una de las variantes será en el arco, fue convocado Gustavo Salvatierra quien reemplazaría a Marco Daniel Vaca, la determinación se debe a razones técnicas.

Mientras que se anunció el ingreso de Ariel Juárez quien estará acompañado por Rony Jiménez, Nicoll Taboada y Jhosimar Prado.