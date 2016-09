Ed. Impresa El jugador rechazó varias ofertas para quedarse en el equipo azulgrana.

Por Redacción Central - La Prensa - 16/09/2016

Neymar dice sentirse feliz en el Barcelona - Archivo La Prensa

El crack brasileño Neymar afirmó recientemente que "es feliz" defendiendo los colores de FC Barcelona y que no pensó en alejarse del club catalán pese a las jugosas ofertas que le hicieron en el pasado.

Las últimas declaraciones del representante del ariete carioca, Wagner Ribeiro, dieron a cuenta que el París Saint-Germain estaba dispuesto a pagar 190 millones de euros por la cláusula de recisión de contrato de su cliente. Asimismo, el pago de 40 millones de euros anuales por sus servicios en el club parisino.

"Tuvimos muchas conversaciones con muchas personas, no solo con una. Elegí quedarme en el Barcelona, porque me siento como en casa. Soy muy feliz aquí, con mis compañeros y mi vida aquí. Soy del Barça, por eso me quedé", manifestó Neymar en conferencia de prensa.

Para el atacante brasileño, su carrera futbolística al interior del equipo culé "es un sueño" y que, por lo tanto, tiene una enorme responsabilidad que debe nutrirse con el trabajo, la entrega diaria y la ayuda de Dios.

"(Estar en el FC Barcelona) Es algo que no consigo imaginar, me siento importante en el equipo y espero que con mi juego pueda ayudar cada vez más y creo que va a ser una gran temporada para todos", agregó.

Si bien "Ney" no quiso hablar de cifras económicas respecto a las propuestas que le hicieron anteriormente otros equipos, si reconoció que fueron muchos clubes los que estaban interesados en contar con él.

"No lo puedo confirmar, porque no me gusta hablar de las cifras. Estuvimos hablando con diferentes equipos, no solo con uno. Pero elegí quedarme aquí, estoy contento, espero disfrutar de la ciudad y dentro del campo", concluyó.