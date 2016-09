Real Madrid aplasta y toma la punta

Ed. Impresa El equipo merengue venció al Osasuna (5-2) y alcanza el líderato en la Liga española tras la caída del Barcelona en el Camp Nou ante el Deportivo Alavés.

El Real Madrid se impuso ayer 5-2 al Osasuna (17º), poniéndose líder liguero tras la derrota 2-1 de Las Palmas en Sevilla y la caída en el Camp Nou del Barcelona ante el Deportivo Alavés, mientras que el Atlético venció en campo del Celta (4-0), en su primer triunfo de la temporada.

El astro luso Cristiano Ronaldo, que volvió a jugar tras su lesión en la final de la Eurocopa, el 11 de julio, abrió el marcador para el Real Madrid en el minuto 6, tras un pase al área desde la derecha de Gareth Bale, que el portugués remató con un tiro raso.

"Me sentí ben, físicamente podía jugar 90 minutos sin problemas. He tenido algo de recelo, siempre es normal en algunas acciones entrar con algo de miedo. Pero no tuve dolor, vencimos, marqué un gol, el equipo ha estado muy bien. Todo perfecto". señaló Ronaldo.

El brasileño Danilo hizo el segundo gol con un tiro cruzado (41), antes de que Sergio Ramos hiciera el 3-0 al rematar de cabeza un córner (45+1).

En el 56, el luso-brasileño Pepe cabeceó un balón, que Nauzet despejó al interior de su propia portería consiguiendo el cuarto, antes de que el croata Luka Modric hiciera el quinto con un tiro desde la frontal del área (62).

"Vamos a intentar seguir con nuestra buena racha, intentar ganar y meter todo en cada partido", dijo un satisfecho Zinedine Zidane tras el encuentro.

El técnico blanco también se refirió a la reaparición de Cristiano Ronaldo para afirmar que "está contento y todos hemos disfrutado con él en el campo".

"Hoy jugó una hora y el miércoles (en Liga de Campeones) veremos cuánto va a jugar. Son sesenta días sin competición y ahora tenemos siete partidos en 21 días. Hay que estar atentos con eso", añadió Zidane.