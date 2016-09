España arrasa en las eliminatorias europeas

Ed. Impresa La Roja goleó a Liechtenstein por 8-0 y comanda el grupo G de la fase premundialista, también ganaron Italia y Gales.

España, con un triunfo incontestable y previsible contra Liechtenstein (8-0); Italia, ganadora por 1-3 en Israel, las dos en el grupo G, y Gales, vencedora por 4-0 sobre Moldavia con doblete de Gareth Bale, impusieron los pronósticos en sus estrenos en la fase premundial para Rusia 2018.

No hubo dudas del triunfo de la Roja. Ni siquiera el corto 1-0 con el que alcanzó el intermedio, con alguna jugada increíble que no entró en la portería de Liechtenstein entre rechaces y falta de puntería, fue una amenaza en el estreno en competición oficial de Julen Lopetegui, que apostó por un once similar al 0-2 en Bélgica.

Diego Costa entró por Álvaro Morata y Sergi Roberto por Dani Carvajal. Y los dos irrumpieron con goles: el primero, al que apuntan siempre los focos en cada partido con la selección española, marcó un 'doblete', el 1-0 en el minuto 10 y el 5-0 en el 66, y el segundo fue el autor del 2-0 en el 56 para resolver el encuentro.

Porque a España, que tuvo antes varias ocasiones para más goles, nunca le exigió defensivamente Liechtenstein, doblegada ya de forma contundente después, con el 3-0 y el 8-0 de David Silva -cuatro goles en dos duelos de la era Lopetegui-, con el 4-0 de Vitolo, con el citado 5-0 de Costa y con el 6-0 y el 7-0 de Álvaro Morata.

Italia doblegó a Israel a la misma hora por 1-3 en el primer triunfo de Giampiero Ventura como relevo de Antonio Conte al frente de la 'azzurra'. Es segunda en la tabla con los mismos puntos que España.

Graziano Pellé anotó el 0-1 al cuarto de hora, Antonio Candreva aportó el 0-2 a la media hora y luego resistió, primero al 1-2 de Ben Chaim y después a la expulsión de Giorgio Chiellini (55), para resolver todo con el 1-3 de Ciro Immobile en el tramo final.

Albania y Macedonia empataron en el otro encuentro del grupo, interrumpido en este momento por una intensa lluvia en el minuto 77. El duelo, a falta de la reanudación, va con 1-1 en el marcador.

Todo se movió también dentro de las previsiones en el grupo D. Tanto Gales, con dos goles más del madridista Gareth Bale para imponerse a Moldavia en Cardiff (4-0), como Austria, que doblegó por 1-2 a Georgia en Tiflis, comenzaron con victoria. El otro choque del grupo terminó en empate entre Serbia e Irlanda (2-2).

Gales, semifinalista en Francia 2016 y medio siglo fuera de los Mundiales, sentenció en el primer tiempo contra Moldavia. Sam Vokes y Joe Allen, en apenas seis minutos, entre el 38 y el 44, anotaron dos goles para lograr ventaja al descanso. Bale sumó el 3-0 y el 4-0 en el segundo tiempo para lanzar a su equipo al liderato.

Todo está igualado en el grupo I, con los seis equipos con los mismos puntos, uno, y los mismos goles a favor y en contra, uno, después de los tres 1-1 de la primera jornada, el de Croacia, con el gol de penalti de Iván Rakitic, contra Turquía; el de Islandia en Ucrania; y el histórico de Kosovo en Finlandia.