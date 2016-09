Argentina de Messi vence a Uruguay 1-0

Ed. Impresa

Por Afp - Agencia - 2/09/2016

Incidencias del partido entre Argentina y Uruguay. - Afp Agencia

Mendoza |

Un gol del astro Lionel Messi y el resplandor de su talento iluminaron a Argentina para derrotar 1-0 ayer a Uruguay y saltar al liderazgo de la clasificatoria sudamericana al Mundial Rusia-2018.

El "10" marcó a los 42'PT, con un remate desde afuera del área que alcanzó a pegar en el defensor José María Giménez.

Messi, ovacionado por la multitud, había renunciado en junio a la selección hundido en la tristeza por tres grandes finales perdidas en dos años, pero decidió volver 47 días después.

Los argentinos se ubican primeros de la tabla con 14 puntos. Uruguay, Colombia y Ecuador los escoltan con 13 puntos.

La escuadra albiceleste en la que debutó como DT Edgardo "Patón" Bauza, quedó diezmada por la expulsión del delantero Paulo Dybala a los 45'PT por doble amarilla.

El duelo rioplatense fue también en el plano táctico, entre dos planteos. Bauza estrenó un 4-2-3-1 que dejó algo aislado a Lucas Pratto, el único atacante neto. El "Maestro" uruguayo Óscar Tabárez desplegó su habitual 4-4-2.

La magia desequilibrante con la camiseta blanca y celeste nacía de los botines prodigiosos de Messi. Cada vez que entraba en acción se encendía el partido, ganaba en una dinámica de vértigo.

El dilema de Messi era que la nueva versión de la "era Bauza" presenta menos ensamble, menos juego asociado. Hay mayor preocupación por cerrar espacios y no perder el orden que prender el fuego de la imaginación. No fue raro que el gol fuera una maniobra individual. Una con la marca indeleble de la "Pulga". Amagó y cambió de perfil dos veces rodeado de cuatro rivales. Sacó uno de sus sablazos rasantes, el balón se desvió en Giménez y descolocó al arquero Fernando Muslera.

La expulsión de Dybala cambió los parámetros del juego. Argentina pasó a compartir el protagonismo. Era el dueño de la pelota, pero con serias dificultades para quebrar el candado uruguayo. Ahora Uruguay abría sus alas. Pasaban al ataque. Adelantaba posicionalmente sus líneas unos 20 metros.

Los arqueros no pasaban mayores apuros. Ángel Di María lucía muy acorralado contra las bandas, sin hallar socios para meter sus piques demoledores. Al volante uruguayo Nicolás Lodeiro se lo veía más preocupado por la contención que por la ruptura de las líneas enemigas.

En reacción, retrocedió unos metros Javier Mascherano. El veterano volante había brillado con sus asistencias. Ahora, la Albiceleste precisaba compensar con bloqueos la ausencia de un mediocampista de buen manejo para la pausa y la penetración.

Así crecieron las figuras de Godín, Corujo y Cristian Rodríguez para lanzarse al ataque, a puro temperamento. Argentina no renunciaba al ataque. Uruguay arrinconó a los albicelestes, pero sin claridad.

OPINIONES

Lionel Messi. Delantero Argentina

Era importante empezar de esta manera esta nueva etapa, ganar hace todo más fácil. Aunque no mostramos el fútbol que queríamos, por estar con 10 hombres

Javier Mascherano. Volante Argentina

Creo que lo luchamos y lo merecimos, sabíamos que iba a ser un muy partido duro, pero estos tres puntos nos sirven como un envión en este nuevo proceso

DE PRIMERA MANO

Messi no jugaría contra Venezuela

Lionel Messi confirmó los rumores de que si Argentina sacaba un buen resultado ante Uruguay, era posible que no estuviera en el cotejo ante Venezuela, el próximo martes 6 de septiembre. "No sé la verdad, me duele mucho el pubis. Pero hoy (por ayer) quería estar después de todo el quilombo que armé por mi renuncia, porque no iba a volver sin jugar", dijo Messi tras el partido ante Uruguay.

Entre tanto, la selección argentina tiene todo dispuesto para jugar el martes con Venezuela en Mérida, aunque aún espera garantías, a la luz del conflicto político. "Hasta ahora, se juega. Está todo dado. Hemos pedido a Conmebol y la FIFA que estén dadas todas las garantías. Hoy tenemos el chárter para viajar. Si tenemos todas las garantías vamos sin inconvenientes, sino no", dijo el directivo Jorge Miadosqui, en declaraciones al canal TyC Sports.